Personalità e forza nel gioco aereo sono i suoi tratti caratteristici principali. D'altronde non sono poi così tanti i classe 2000 titolari in serie A. Marash Kumbulla ha conquistato la fiducia di Juric già dai primi giorni del ritiro estivo. Titolare inamovibile nel Verona che sta sorprendendo tutti, il difensore nato a Peschiera si è tolto la soddisfazione di realizzare anche il suo primo gol in serie A alla Sampdoria. In marcatura è implacabile, un osso duro per qualsiasi attaccante. Ecco perchè l'Inter lo segue con attenzione da inizio stagione ma non è sola nella corsa a questo giovane talento. C'è la Juventus di Fabio Paratici e diversi altri club stranieri. Il Verona, dal canto suo, ha fissato una valutazione molto importante.