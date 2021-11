Gli occhi della Juventus su Italia-Svizzera, non solo per monitorare i bianconeri agli ordini di Mancini. Di mezzo c'è il mercato e la continua ricerca da parte dei bianconeri di un nuovo rinforzo per il centrocampo di Allegri: nel mirino è tornato Denis Zakaria. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui la pista che porta al giocatore del Borussia Monchengladbach ha ripreso quota: il contratto con i tedeschi scade al termine della stagione e già a gennaio può partire a prezzo di saldo, a differenza di Aurelien Tchouameni il cui costo si assesta intorno ai 50 milioni di euro, con un'asta internazionale pronta a scatenarsi.



SFIDA ALLA ROMA - Zakaria si aggiunge quindi ad Axel Witsel nell'elenco delle soluzioni 'low cost', ma sullo svizzero del Gladbach non c'è solo la Juve: da tempo la Roma monitora il centrocampista e José Mourinho lo ritiene un obiettivo prioritario per rinforzare la mediana. Bianconeri e giallorossi pronti a sfidarsi sul mercato: Zakaria al centro della contesa.