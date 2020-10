Nella conferenza stampa di ieri,: "lo abbiamo comprato perché è forte, conha già giocato un anno., ancora positivo al Covid e in attesa di novità in vista del match con il Barcellona di mercoledì sera, tocca all'argentino e allo spagnolo il compito di reggere il peso del reparto avanzato dei campioni d'Italia.Come ha ricordato Pirlo, non si tratta di una situazione inedita,. Era la prima del dopo Tevez e del dopo Pirlo. Gli attaccanti bianconeri, oltre a Paulo e Alvaro, erano Mandzukic e Zaza, con Coman e Llorente che a fine agosto 2015 lasciarono Torino., che si rinnovò dopo i primi quattro scudetti consecutivi e dopo la finale di Champions persa a Berlino contro il Barcellona., con la squadra di Allegri nelle retrovie della classifica in autunno e poi, che la portò alla conquista del tricolore (oltre a Coppa Italia e Supercoppa).a uno dei due, mantenendo costantemente alto il livello di competitività dell'attacca di una squadra che vinse tre titoli e in Champions si arrese in modo sfortunato al Bayern Monaco ai supplementari in Baviera., con un nuovo allenatore e tante facce nuove,E anche questa è una stagione che, con due pareggi di troppo (Roma e Crotone), una sola vittoria sul campo (Sampdoria) e una a tavolino (Napoli, in attesa dei prossimi gradi di giudizio)., anche se non con il grande distacco che aveva accumulato nell'autunno del 2015: quale miglior scelta, in attesa di Ronaldo, che affidarsi alla coppia Dybala-Morata, gli specialisti in rimonte?