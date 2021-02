La Juventus, al Training Center della Continassa, è in campo per svolgere l'ultimo allenamento prima della partenza verso Oporto: domani sera, ore 21, torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale.. Contro la squadra di Sergio Coinceçao non ci saranno il colombiano, che dovrebbe restare fuori per almeno due settimane, e il brasiliano, che ha ancora dolore alla coscia e non recupererà per la sfida in Portogallo.