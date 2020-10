La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento di rifinitura che precederà la partenza verso l'Ucraina dove nel pre-serata di domani (calcio d'inizio ore 18.55) affronterà la Dinamo Kiev nella prima giornata dei gironi di Champions League.



Pirlo ritrova Aaron Ramsey, assente per un problemino muscolare contro il Crotone e nella sgambata si è rivisto in parte in gruppo anche Matthijs de Ligt, che sta lavorando per rientrare dal problema alla spalla e che però non sarà a disposizione per la trasferta.