"Ha un blocco psicologico, ma vuole restare a Firenze". Così l'agente di Marko Pjaca solo pochi giorni fa a Calciomercato.com ribadiva le intenzioni del croato. Giocarsi le sue carte alla Fiorentina, ancora e fino a giugno come da prestito accordato. Non fosse che è passato un altro weekend, Pjaca non ha messo piede in campo neanche da subentrante e al Franchi è esplosa una bomba atomica di nome Muriel: di Marko neanche l'ombra, una situazione pesante non solo per il ragazzo ma anche per la Juventus sempre più irritata e stanca della gestione di Pjaca in viola.



NUOVO ADDIO E GARANZIE - Dopo l'accordo con la Fiorentina per il prestito con diritto di riscatto estivo, Paratici a inizio gennaio aveva chiesto garanzie e un maggior utilizzo di Pjaca da qui alle prossime settimane. Insomma, fateci vedere che avete intenzione di puntarci e valorizzarlo, non di accantonarlo. La risposta fin qui è stata opposta, l'exploit di Muriel non ha aiutato e ora la Juve non è soddisfatta, tutt'altro; per questo spinge per spostare nuovamente Pjaca da subito. Difficile pensare a una cessione definitiva o a un rientro a Torino, la soluzione preferita dalla dirigenza bianconera è un nuovo prestito al Genoa dove il croato potrebbe essere protagonista. ALTRI AFFARI IN BALLO - Due binari che si incrociano, perché da una parte la Juve vuol vedere Pjaca maggiormente valorizzato rispetto alla gestione della Fiorentina; dall'altra il Genoa preme per averlo con il presidente Preziosi che lo ritiene fondamentale per completare tutti gli incastri previstri tra il suo Grifone e i bianconeri. Il Genoa ha quasi preteso Pjaca durante il pranzo con Paratici di pochi giorni fa, ora la Juve dovrà sbloccare la situazione con la Fiorentina e con il giocatore per ottenere il via libera. Perché a questo discorso si legano anche le operazioni Cristian Romero (per il futuro in bianconero) e Stefano Sturaro (da subito a Genova) ancora da completare, la prima nell'impostazione dell'affare mentre la seconda solo nei dettagli finali. Inserire il prestito di Pjaca aiuterebbe ad arrivare alla fumata bianca con il Genoa e risolverebbe un problema alla Juve, al croato... e forse pure alla Fiorentina, visto questo Muriel. Lavori in corso.