come può inserirsi in una squadra blasonata come la Juventus? Fabio Paratici si tappò le orecchie la scorsa estate e diede vita ad un matrimonio annunciato da tempo, strappandolo da una Firenze che ne condannò il trasferimento. Oggi, al 31 gennaio 2021, Chiesa non è più un’anarchica fascia di centrocampo figlio di Enrico, ma