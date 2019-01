L'asse Juve-Genoa da caldo diventa incandescente. Oggi nuovi contatti telefonici per avvicinare ulteriormente alla fumata bianca la trattativa per il prestito di Stefano Sturaro (diritto di riscatto a quota 10 milioni di euro), così come è pronta a entrare nel vivo la trattativa per Cristian Romero: l'argentino ha detto sì alla Juve, manca l'accordo tra i club sulla valutazione, operazione da chiudere subito o a giugno, il difensore centrale resterà in prestito almeno un'altra stagione. E dopo i sondaggi effettuati per Krzysztof Piatek, la notizia di giornata è un'altra: la Juve ha provato a inserirsi tra Genoa e Napoli per Christian Kouame. Il terzo gioiello di casa Genoa resta ormai a un passo dal Napoli, l'accordo tra le società è in dirittura d'arrivo e la volontà anche del club rossoblù è quello di mantenere la parola data. Ma la Juve proprio nelle scorse ore ha fatto la propria mossa, mettendosi in contatto con l'entourage del giocatore per capire se ci siano ancora margini di inserimento durante una chiacchierata che aveva al centro anche la possibilità di arrivare a Benjamin Mokulu per rinforzare l'attacco dell'Under 23.