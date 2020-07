Assalto al talento del futuro., tutt'altro che considerabili come semplici prospetti nel caso di. Perché il gioiello classe 2002 dell'Hertha Berlino ha sì 18 anni, ma è già stato protagonista in Bundesliga con la prima squadra e ha dimostrato di essere pronto al grande salto. Ecco perchécosì da convincerlo a lasciare la Germania.- Nei mesi scorsi infatti la risposta data da Lazar è stata proprio questa: non voleva lasciare la Bundes subito, così giovane. La Juve si è mossa in modo serio come aveva fatto anche il, prima del Covid. Un assalto rossonero in piena regola per Samardzic considerato il trequartista del futuro: qualità, personalità, tecnica e un esordio già arrivato in Bundesliga, non è un caso se si è mosso Maldini in persona. Lo vuole anche il, la Juve si è iscritta alla corsa, il Milan ha gli occhi addosso a lui da tempo. Palla a Samardzic, presto sarà l'ora delle scelte.