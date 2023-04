Si tratta di una stagione tribolata per la Juve, in campo e fuori. E, in vista del futuro, la società si sta già preparando. Il club infatti ha mandato ai suoi abbonati del “Premium club”, sezione speciale che prevede posti fino ai 7 mila euro a stagione, la proposta per il rinnovo: 85% da pagare entro il 19 maggio. Il restante 15% da pagare in caso di coppe europee e la presenza di un rimborso del 30% nel caso in cui ci fosse la retrocessione in B. A scriverlo è il ‘Corriere della Sera’.