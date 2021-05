Forse, serviva proprio la spinta del pubblico per risvegliare lo spirito della. Sopito per gran parte della stagione, come gli stadi, vuoti e spettrali a causa di una pandemia che sta ancora facendo soffrire tutto il mondo. Ieri una boccata d’ossigeno, con 4.300 tifosi al Mapei Stadium ad assistere alla vittoria bianconera in finale di Coppa Italia, contro l'Atalanta. Deve aver fatto tutto un altro effetto per Buffon e compagni alzare il trofeo guardando negli occhi, dal centro del campo, piccole sagome che hanno urlato e incitato la squadra per 90 minuti. Le conseguenze sono state evidenti,