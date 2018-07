"Se qualcuno vuole un giocatore della Lazio, e quel giocatore vuole andare via, le condizioni le decidiamo noi. Le pressioni di mercato non esisto, la pressione io la misuro dal medico". Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, è stato chiaro ieri, durante la presentazione del ritiro estivo del club capitolino ad Auronzo di Cadore. Un messaggio lanciato a Milinkovic-Savic e alle sue pretendenti: il serbo partirà solamente se saranno soddisfatte le richieste del club, che per il suo gioiello non scende sotto il muro dei 150 milioni. Troppi per la Juventus, che ha deciso di mollare il centrocampista biancoceleste.



NO DELLA JUVE - Secondo Tuttosport, la Juventus non vuole spingersi oltre gli 80-90 milioni tra conguaglio e contropartite tecniche (la Lazio chiede Bentancur o Pjaca) per il classe 1995. Sul serbo ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Manchester United, che, Al momento, non si sono ancora mosse ufficialmente. "Decido io!" ha tuonato Lotito, che non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese, Il 23enne ha un contratto fino al 2022 con la Lazio e - in caso di offerte ritenute non soddisfacenti dalla società - vestirà la maglia del club biancoceleste anche nella prossima stagione.