Pep Guardiola lo sta lavorando ai fianchi, per convincerlo ad accettare di rinnovare il suo contratto con il Manchester City, in scadenza il 30 giugno di quest'anno. Si tratta di Sergio Aguero, per il quale la Juventus sta pensando a un colpo in stile Tevez, prelevato dal Manchester City nel 2013 (per 9 milioni più 6 di bonus). Questa volta, il sogno bianconero sarebbe il colpo a costo zero.