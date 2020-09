La Juventus non vuole proprio abbandonare il sogno del Pogback, del ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, va detto, non è raggiungibile in questa sessione di mercato in cui la società guidata da Andrea Agnelli è alle prese con problemi di bilancio che stanno spingendo verso un contenimento dei costi. Tuttavia la possibilità che il centrocampista francese non rinnovi il contratto con il Manchester United sta tenendo aperta la porta per un assalto in vista dell'estate 2021.



IL CONTATTO - Secondo quanto riportato da Tuttosport dal momento del suo insediamento sulla panchina della Juventus Pirlo ha provato a spingere con la società bianconera per riavere Pogba a Torino e fra i due c'è stato anche un contatto con il francese che ha scritto al neo-allenatore bianconero complimentandosi per il traguardo raggiunto e assicurandogli che la volontà di tornare a Torino non è mai tramontata.



RINNOVO A RILENTO - Per la Juventus il sogno Pogba resta quindi vivo, ma parte da due presupposti. Il primo, come detto, è che sia ancora disponibile al trasferimento nel corso dell'estate 2021. Il secondo, che ne è una diretta conseguenza, è che la trattativa per il rinnovo con il Manchester United non si concretizzi. Raiola negli ultimi giorni ha assicurato che: 'La trattativa procede lenta, molto lenta, ma senza stress'. Se non si arriverà a una conclusione la Juve potrà provare l'affondo, altrimenti il sogno resterà tale.