Marko Pjaca potrebbe presto essere un nuovo giocatore del Genoa.



Approfittando del tavolo di lavoro già da tempo imbastito su altri calciatori, i dirigenti rossoblù stanno parlando da giorni con i colleghi della Juventus , il club che ne detiene il cartellino, del possibile sbarco in Liguria del 23enne croato.



Pjaca è attualmente in prestito alla Fiorentina ma l'esperienza in viola non sta rispecchiado quelle che erano le aspettative del ragazzo, della Juve e dello stesso club toscano. L'agente del giocatore qualche giorno fa aveva preannunciato che la stagione del suo assistito si sarebbe conclusa a Firenze chiudendo quindi la porta a qualsiasi trasferimento verso altri lidi. Tuttavia sia il diretto interessato che la dirigenza bianconera starebbero spingendo per cambiare aria ed accasarsi in un club che gli garantisca maggiore continuità di impiego. Una soluzione che la Juve avrebbe individuato nel Genoa ma sulla quale Pjaca non si è ancora sbilanciato.