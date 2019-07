Quale futuro per Matthjis de Ligt? Il difensore dell'Ajax ha un accordo con la Juventus, ma i bianconeri stanno ancora cercando di trovare quello con l'Ajax: 65 i milioni di euro offerti da Paratici, non ancora abbastanza per i Lancieri. Con l'Ajax già in ritiro, visti i preliminari di Champions League da disputare ad agosto e, soprattutto, l'Eredivise che inizia il 2 agosto, il centrale classe '99, come riporta Voetbal International, è atteso lunedì, come da programma: i tifosi non sono convinti rivederlo la prossima settimana, visto che la Vecchia Signora accelera per portarlo in Italia.