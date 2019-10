Un'anima italiana da mantenere. La Juventus non molla di un centimetro sulla priorità agli acquisti anche futuribili, preferibilmente italiani, il mercato interno ha sempre avuto una corsia preferenziale nelle idee di Fabio Paratici che infatti da mesi sta lavorando per Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia su cui c'è un'asta in corso, mai facile da gestire quando di mezzo c'è il presidente Massimo Cellino, osso durissimo che solo pochi giorni fa ha annunciato la sua provocatoria valutazione da 300 (no, non c'è uno zero in più) milioni di euro.





RADAR SU CISTANA - L'ultimo osservato speciale della dirigenza bianconera è Andrea Cistana, centrale classe '97 che sta facendo benissimo al suo primo anno di Serie A. Leader della difesa del Brescia, protagonista nell'annata che ha portato alla promozione e colonna del 4-3-1-2 di Corini anche nella massima categoria, Cistana è seguito molto da vicino dalla Juventus. Un ragazzo serio, professionale, da 'stile Juve' con tanti margini di miglioramento in campo e la possibilità di fare un'operazione intelligente anche dal punto di vista economico, magari lasciando il ragazzo a Brescia o in prestito altrove per un altro anno. Il suo nome è sul tavolo dei discorsi con Cellino come quello di Tonali, evidente che non sia un discorso facile ma come il centrocampista, anche il difensore piace e pure tanto. Valutazioni in corso, l'idea di prenotare Cistana è già passata dalla testa di Paratici. Dovrà confermarsi a lungo su livelli alti: l'identikit è quello giusto.