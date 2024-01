La Juve su Lucho Rodriguez, il Liverpool Montevideo fissa il prezzo

Gol di Lucho Rodriguez all'86' e l'Uruguay si laurea campione del Mondo Under 20, beffando in finale l'Italia del ct Carmine Nunziata e della stella Cesare Casadei. Tutti si erano fermati a guardare quella partita combattuta fino all'ultimo, tutti gli operatori di mercato avevano seguito con particolare attenzione l'intera manifestazione. Gli osservatori della Juve si erano già concentrati da tempo proprio su una serie di stelline dell'Uruguay. Preso in estate Facundo Gonzalez dal Valencia per poi girarlo in prestito alla Sampdoria, opzionato da tempo Alan Matturro che pure sta continuando a crescere nel Genoa di Alberto Gilardino senza riuscire fin qui a trovare particolare spazio. E ora sta per partire l'assalto anche al match winner della finale mondiale, quel Lucho Rodriguez che nel frattempo ha fatto faville in patria nel Liverpool Montevideo: contatti avviati, sempre più intensi, richiesta di informazioni effettuata ormai da tempo con entourage del giocatore e club uruguaiano. Insomma, la Juve fa sul serio per l'attaccante classe 2003, mentre il Liverpool Montevideo fissa il prezzo: acquistato l'80% del suo cartellino a fine 2022 per meno di 500mila euro, ora la valutazione è già aumentata di circa 30 volte considerando una richiesta iniziale di almeno 15 milioni di euro.