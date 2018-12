Lavola e, letteralmente divora traguardi su traguardi non solo in campo, ma anche fuori. I 7 scudetti, il record di punti, la Champions hanno contribuito incredibilmente a far crescere a ritmi incredibili anche la popolarità della squadra bianconera in Italia, ma soprattutto nel mondo. E nel 2018 popolarità si traduce con numero di follower su i profili social in cui oggi il più utilizzato è Instagram.sulla propria pagina instagram. Un traguardo incredibile dato che soltanto lo scorso 3 luglio la pagina festeggiava il superamento di quota 10 milioni.La politica di espansione del brand sta avendo i suoi frutti, ma l'effetto più importante, ovviamente, arriva grazie al personaggio con più follower del globo intero: Cristiano Ronaldo. L'effetto CR7 ha fatto schizzare in alto tutti i numeri della Juventus che, con il traguardo dei 20 milioni,l risultato? Eccolo nel video.