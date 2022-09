"La magia si crea anche su FIFA 23". Così scrive su Twitter la, che ha scelto un approccio moderno per presentare la terza maglia della stagione 2022/23. La divisa è stata svelata con il celebre titolo di EA SPORTS, che a sua vola annuncia: "Un inedito terzo kit per il ritorno della Juventus. Presto disponibile in esclusiva in FIFA 23". La maglia ha un mix floreale tra rosa e blu.