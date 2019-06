Due certezze: lacompleterà un altro grande innesto a centrocampo dopo Aaron Ramsey e la priorità, oggi più che mai, si chiama Paul Pogba. Da qui in poi solo dubbi, quelli legati ad una valutazione altissima del centrocampista francese (150 milioni di sterline è la richiesta dello United riportata dai tabloid) e a una concorrenza spietata del Real Madrid che sta lasciando solo briciole agli avversari sul mercato. Ecco che, pur con la priorità del ritorno del “Polpo” a Torino, Fabio Paratici si è tutelato: non solo tramite l’accordo già raggiunto con Sergej Milinkovic-Savic, ma anche attraverso nuovi contatti per