Anche la Juventus di Maurizio Sarri è tornata ad allenarsi nel penultimo giorno del 2019. La formazione bianconera ha fatto ritorno sui campi della Continassa per iniziare a preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari del 6 gennaio.



Lavoro prettamente atletico, suddiviso tra palestra e in esterna, prima delle esercitazioni col pallone e la partitella conclusiva. Da segnalare l'assenza del brasiliano Douglas Costa, che ha beneficiato di un permesso da parte del club e tornerà a Torino soltanto domani pomeriggio, perdendo dunque l'opportunità di prendere parte anche all'allenamento di domattina, l'ultimo prima del tradizionale brindisi per salutare l'anno che se ne va.