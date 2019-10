Una sforbiciata per attirare l'attenzione delle big. Con il gol contro il Brescia, Christian Kouame ha riacceso i riflettori su di sé, dopo che la Juventus già in estate aveva messo gli occhi sull'attaccante ivoriano. Secondo Tuttosport, la Juventus segue con attenzione il giocatore che ha da poco rinnovato il contratto col Genoa (stessa scadenza 2023, e aumento dell'ingaggio), e la sfida di domani contro i rossoblù potrebbe essere un'occasione per sondare il terreno per un'eventuale trattativa.