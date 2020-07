Sfida a due per il titolo di capocannoniere e per la Scarpa d'Oro. Come riporta il Giornale, la Juventus tradisce Ronaldo, la Lazio fa di tutto per esaltare Immobile. La Vecchia Signora tira 20 volte in porta e lascia CR7 libero di muoversi, ma nulla di fatto: sesta sconfitta in stagione, passa il Cagliari. Al contrario, dopo tentativi su tentativi Correa pesca Immobile per il 35° centro stagionale.



CIRO AD UN PASSO DAI RECORD - Ad un passo dal cielo: Ciro Immobile ora insegue i 36 gol stagionali di Gonzalo Higuain, la Scarpa d'Oro - che è saldamente nelle sue mani - e il titolo di capocannoniere. Potrebbe arrivare tutto a Napoli.