La Juventus Women ha iniziato il campionato di categoria con un sonoro 6 a 0 rifilato al Chievo. Una vittoria che non è mai stata in discussione e arrivata inOggi, infatti, il match di campionato tra le bianconere ed il Chievo è stato trasmesso per la prima volta in tv. Il calcio femminile, prima di oggi, apparteneva ad un Dio minore rispetto a quello maschile ma a partire da questa stagione le ragazze del pallone italiano avranno tutta un'altra visibilità.