La Juventus non molla Sergejcon i bianconeri che puntano, nelle ultime due settimane di mercato, a chiudere un grande colpo anche a centrocampo dove questa estate è arrivato già Emre Can. Secondo Tuttosport i bianconeri non hanno intenzione di assecondare le richieste economiche di Claudio Lotito che chiede 70 milioni di euro per il centrocampista serbo. La Juve è disposta a discutere l'acquisto del centrocampista solo per una cifra sui 70 milioni di euro, somma che potrebbe essere racimolato con la cessione di Miralem Pjanic.