Di partita in partita, la sensazione è stata netta: ma la Juve, che tanto ha creduto nella formazione Under 23, continua a ritenerla ancora oggi una buona idea? Diamo per scontato, assodato, certo che sì, la seconda squadra resti un'ottima idea. E sappiamo che dalle parti di Vinovo, dove la formazione di Zironelli si è allenata e ha provato ad amalgamare una squadra, il pensiero non è chiaramente mutato.Siamo sicuri che i tanti ragazzi sotto contratto, in un'annata in cui le pressioni si sono sentite e in cui non c'è stato un percorso tecnico coerente, abbiano maturato quella sensibilità che non li possa poi far vacillare ai primi vagiti professionistici? Chissà.