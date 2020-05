Fase due. Anzi, ancora fase uno e mezzo. Pure per la Juventus, che per il momento non schiaccia il piede sull'acceleratore né cerca scorciatoie di alcun tipo. Così anche domani il programma resterà sostanzialmente lo stesso delle scorse settimane, quando all'interno dei vari centri sportivi erano autorizzati allenamenti individuali e facoltativi. Un piccolo passo in vanti ci sarà anche allo Juventus Training Center, dove si svolgeranno gli allenamenti consentiti nel mantenimento delle distanze di sicurezza. Così proseguiranno le sessioni individuali o semmai a piccoli gruppi, portando avanti lavori aerobici e con il pallone. A disposizione di Maurizio Sarri anche domani saranno dodici i calciatori, oltre a Merih Demiral ancora impegnato nel percorso riabilitativo: attesi alla Continassa quindi i vari Gigi Buffon, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.



RONALDO MARTEDI' – E gli altri? Per ora il doppio tampone non è in programma, per quanto possa tornare utile soprattutto per accorciare i tempi di attesa dei ritardatari Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Intanto sta per concludersi la fase di quarantena degli altri. A cominciare da Cristiano Ronaldo che martedì dovrebbe svolgere tutti gli esami del caso al J Medical, per poi raggiungere il Training Center per le prime sessioni di allenamento sul campo nel quartiere generale bianconero post emergenza Coronavirus. A seguire anche Matthjis de Ligt e Woijciech Szczesny (mercoledì), Sami Khedira e Blaise Matuidi (giovedì), Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro (venerdì).