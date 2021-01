Per la nona volta nella sua storia, la Juventus vince la Supercoppa Italiana. E conquista il primo titolo con Andrea Pirlo in panchina. A Reggio Emilia, i campioni d’Italia superano 2-0 il Napoli e si riscattano così dalla sconfitta nell’ultima finale di Coppa Italia: sblocca Cristiano Ronaldo, chiude il conto in pieno recupero Álvaro Morata dopo un rigore fallito da Lorenzo Insigne.



ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA

1988 Milan 1989 Inter 1990 Napoli 1991 Sampdoria 1992 Milan 1993 Milan 1994 Milan 1995 Juventus 1996 Fiorentina 1997 Juventus 1998 Lazio 1999 Parma 2000 Lazio 2001 Roma 2002 Juventus 2003 Juventus 2004 Milan 2005 Inter 2006 Inter 2007 Roma 2008 Inter 2009 Lazio 2010 Inter 2011 Milan 2012 Juventus 2013 Juventus 2014 Napoli 2015 Juventus 2016 Milan 2017 Lazio 2018 Juventus 2019 Lazio 2020 JUVENTUS