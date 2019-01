Conosco bene gli juventini, e so per certo che sul loro calendario di casa hanno già cerchiato col pennarello rosso la data del 20 febbraio. E so già cosa hanno pensato tanti di loro domenica sera, nonostante la vittoria con la Lazio: se quella sera, a Madrid, la Juventus sarà quella vista ultimamente in campo, in campionato e Supercoppa,Già contro la Sampdoria e a Gedda le prestazioni non erano state brillanti, quella di domenica sera all’Olimpico è stata la peggiore di tutte. Non solo della stagione in corso, ma probabilmente da quando Allegri allena la Juventus.