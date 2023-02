Ora può pensarci davvero Massimiliano Allegri al super tridente in campo dal primo minuto.Il ritardo dell'esterno italiano nel recupero dall'infortunio al ginocchio, i problemi muscolari dele la pubalgia di Vlahovic lo hanno impedito. Adesso i tre big di attacco - aspettando che anche quello in mezzo al campo torni a disposizione (ovvero Pogba) - stanno bene, pronti a dare un senso diverso anche tatticamente alla stagione della Juve.Il primo passo è stato quello di vedere in campo la coppia Chiesa-Vlahovic. Come ai tempi di Firenze? Non esattamente, perché in quel caso più che coppia erano 2/3 di un tridente. Quel tridente che a Torino potrebbe essere completato da un campione del Mondo.Vedere in campo loro tre insieme dal primo minuto può aiutare e non poco.Martedì la Juve andrà a Salerno in quello che Allegri ha definito uno scontro salvezza vista la "nuova" classifica dei bianconeri. E proprio contro la Salernitana c'è stato uno dei momenti chiave di questa stagione.. E invece fu annullato con le ovvie polemiche dei giorni successivi. Due punti persi che Allegri ha ricordato anche ultimamente parlando di "40 punti nel girone di andata", aggiungendo anche quelli contro la Salernitana.