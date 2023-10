Non bastavano 15 milioni, forse nemmeno 20. La Juventus in estate aveva fissato il prezzo di Matias Soulé a quota 25 milioni e in molti l'avevano presa poco sul serio. Tant'è vero che a queste condizioni la cessione a titolo definitivo di Soulé non è mai decollata nonostante l'interesse del Feyenoord su tutti. E prestito per prestito, allora la Juve ha preferito tenerlo in serie A. Mossa azzeccata, l'argentino al Frosinone ora sembra valere tutti quei soldi e pure di più.