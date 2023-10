La scorsa settimana è andato in scena l'incontro con Fali Ramadani. Formalmente per parlare di mercato e giovani prospetti. Ma il piatto forte tra l'agente e la Juve non può che essere sempre lo stesso: Federico Chiesa. Il tema del rinnovo è di stretta attualità, le parti sono ancora distanti. Non troppo però: tra qualche settimana la trattativa potrà entrare nel vivo.