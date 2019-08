Dopo averci provato con Mateu Morey e Abel Ruiz, il terzo tentativo della Juventus, quello per Juan Miranda, potrebbe andare finalmente a segno. Un debole quello dei bianconeri per la meravigliosa classe 2000 del Barcellona, che però ha preferito non puntare sull'ultima grande nidiata della sua ricca Masia. Morey ha scelto Dortmund, come pochi mesi fa aveva fatto l'altra stellina blaugrana Sergi Gomez, Abel Ruiz sarà verosimilmente girato in prestito per fare esperienza, mentre Miranda sarà la vittima dell'arrivo dal Betis di Junior Firpo come vice Jordi Alba. Quel Jordi Alba di cui Miranda è stato compagno di squadra in 4 occasioni nella passata stagione e al quale il promettente terzino si ispira, quel Jordi Alba che è stato nei pensieri della Juve in più di una circostanza.



PREDESTINATO - Ma se non puoi avere l'originale (ha rinnovato fino al 2024 col Barça), andare dritti sul suo possibile erede è un bell'erede. Avrà pensato anche a questo Fabio Paratici, che nell'ambito della trattativa Cancelo-Danilo col Manchester City, ha parlato con l'entourage del brasiliano di uno dei migliori prospetti della cantera barcelonista. Un esterno di spinta, un giocatore moderno per qualità fisiche e tecniche, un talento da sgrezzare con cura per trasformarlo in un potenziale campione. Un predestinato, che all'età di 14 anni è diventato il più giovane esordiente con la nazionale spagnola Under 16 e che è stato il primo 2000 ad esordire in Segunda Division. Addirittura un veggente che, a un anno di distanza dal suo arrivo al Barcellona dal Betis, aveva previsto in occasione della sua prima comunione che un giorno avrebbe indossato la famosa camisera blaugrana.



NATO PER VINCERE - Cavalcate, progressioni lungo tutta la fascia, fortissimo sulle palle alte e con uno spiccato senso per l'inserimento: in Catalunya e con la divisa delle giovanili delle Furie Rosse le sue qualità sono emerse da subito, consentendogli di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella conquista di una Youth League, di un Europeo Under 17 e dell'ultimo Europeo Under 19, insieme a una medaglia d'argento nel Mondiale Under 17 di due anni fa. Una carriera appena cominciata ma già ricca di soddisfazioni, come l'esordio con la prima squadra del Barcellona il 31 ottobre scorso in Coppa del Re e i 90 minuti collezionati in Champions League contro il Tottenham. La Juve sa già tutto, ha preso nota e ora presenta l'offerta sperando che, dopo Morey e Abel Ruiz, quello per Miranda sia il tentativo buono.