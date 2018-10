. Lo raccontano i numeri: nessun portiere blucerchiato aveva mai concesso soltanto quattro gol in nove partite, sintesi di un inizio di stagione sontuoso per il numero uno classe '97 di origini indonesiane ma già nel giro delle Under italiane. Esploso al Venezia dopo l'esperienza nelle giovanili della Juventus, questo primo anno in Serie A sta regalando risposte confortanti ma anche sorprendenti per Audero.- Le cifre dell'operazione con la Samp parlano chiaro:. In sostanza, Paratici non vuole lasciare andar via Audero a titolo definitivo ma dovrebbe, qualora Ferrero - cosa scontata al momento - decidesse di riscattarlo.Un incrocio aperto,, magari diversificando l'accordo con la Samp da qui alla prossima estate, c'è tempo e modo di pensarci visti anche gli ottimi rapporti. E l'che è in fila con altri club per il centrale danese. Questa è un'altra storia, ma Audero può rientrare in diversi discorsi. Con una Juve entusiasta del suo giovane portiere che sta meravigliando tutti.