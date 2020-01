Il mercato di gennaio è orientato sui giovani per la Juventus. Il ds bianconero Fabio Paratici si sta concentrando su questo tipo di operazioni, Kulusevski è stato l'affare ideale ma si continua a programmare il futuro. Per questo, nelle ultime ore la dirigenza bianconera si è attivata per Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 che sta facendo benissimo al Novara da mesi tanto da aver meritato anche la chiamata al Mondiale Under 17.



Un talento italiano, con ottime prospettive tanto che la Juve ha lanciato la sfida all'Atalanta che ci lavora da settimane: Paratici vuole prenotarlo per il futuro, un nome da appuntarsi perché ne sentiremo parlare a lungo. C'è già stato più di un incontro con il suo agente, la Juventus spinge per Barbieri nell'ottica del mercato futuribile. Per un terzino di prospettiva...