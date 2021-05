Nella partita dell'ora di pranzo della quartultima giornata di Serie A femminile, la Juventus Women ha vinto la 19esima partita su 19 in questo straordinario campionato. E l'ha fatto in grande stile: 6-1 alla malcapitata Florentia! Per agguantare il quarto scudetto consecutivo (anche lì, bottino pieno: da quando esiste, la squadra femminile bianconera ha sempre vinto il titolo nazionale) basterà non perdere contro il Napoli sabato prossimo.





TABELLINO



Juventus Women-Florentia: 6-1



Marcatrici: (Lundorf 7', Pedersen 30', Cernoia 43', Martinovic 48', Staskova 61', 68', Bonansea 70')



Juventus Women (4-4-2): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin (Giordano 71'); Cernoia (Bonansea 61'), Pedersen (Zamanian 46'), Rosucci (Caruso 61'), Hurtig (Maria Alves 36'); Staskova, Girelli. A disp. Bacic, Soggiu, Gama, Hyyrynen. All. Guarino

Florentia (4-2-3-1): Tampieri, Ceci (Imprezzabile 46'), Bursi, Pisani, Dongus, Boglioni (Kuenrath 78'), Dahlberg (Anghileri 67'), Bardin (Wagner 46'), Re, Martinovic, Cantore​. A disp. Lonni, Rodella, Bolognini, Diversi​. All. Carobbi



Ammonizioni: (Girelli (J) 37', Cernoia (J) 55', Imprezzabile (F) 90')



Arbitro: signor Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore​