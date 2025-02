La Juventus batte l'Inter con la forza dell'età: il dato è clamoroso

è una partita che si può racchiudere in un dato:. La formazione iniziale mandata in campo da Thiago Motta, infatti, aveva un'età media di 25 anni e 8 giorni. Una situazione diametralmente opposta a quella dell'nei confronti diretti con il club bianconero. Per la precisione 30 anni e 306 giorni.

In generale, al di là del dato specifico relativo alla partita di ieri, più in generale, guardando alle rose delle due squadre,, con un'età media di 24,3 anni., con 29 anni. Significativo anche: il primo ha inserito Yildiz (classe 2005), Cambiaso (classe 2000) e Locatelli (classe 1998); Inzaghi invece Carlos Augusto (classe 1999), Zielinski (classe 1994), Correa (classe 1994), Zalewski (classe 2002) e Thuram (classe 1997).

Di Gregorio (27 anni); Weah (24 anni), Gatti (26 anni), Veiga (21 anni), Savona (21 anni); Thuram (23 anni), Koopmeiners (26 anni); Conceicao (22 anni), McKennie (26 anni), Nico Gonzalez (26 anni); Kolo Muani (26 anni).. Nel primo tempo, la squadra di Thiago Motta ha pagato il gap dell'inesperienza e della gioventù, soffrendo la personalità e l'organizzazione dell'Inter, che ha giocato una prima parte di gara migliore rispetto ai bianconeri., che in fondo sono due facce della stessa medaglia:, mentre, derivante anche da un'età più bassa rispetto a quella dei nerazzurri.

L'aspetto dello stato di forma in crescita della Juventus d'altro canto era già evidente nelle ultime partite, e lo avevamo già sottolineato due giorni prima di Juventus-Inter : probabilmente anche in virtù dell'età media molto bassa,a. Là dove pecca con la mancanza di esperienza, la Juventus di Motta recupera grazie a entusiasmo ed esuberanza fisica. Che, lo si capisce anche dal dato sull'età media, sia in generale che nello specifico del match con l'Inter, un dato che evidenzia come il nuovo corso juventino stia fondando le proprie basi su un concetto di futuribilità e di prospettiva.