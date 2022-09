Dopo due gare in trasferta tra campionato e Champions, la Juventus torna davanti al pubblico amico con l'obiettivo dei tre punti dopo il pareggio sul campo della Fiorentina e la sconfitta di coppa con il PSG. Allo Stadium arriva una Salernitana reduce da quattro risultati utili consecutivi, e fin qui rimasta a secco solamente all'esordio stagionale con la Roma. I betting analyst vedono però nettamente favoriti i padroni di casa per il successo, quotato 1,44. Incontro che sulla carta appare proibitivo per i granata, la cui vittoria vale 7,58 la posta, ma è alta anche la quota del pari, fissata a 4,55. Poca fiducia nell'attacco ospite, motivo per cui il No Goal è avanti a 1,80, contro il Goal offerto a 1,99. Prevale invece l'Over a 1,77, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,02. E' iniziata alla grande la stagione di Dusan Vlahovic, che si candida al titolo di capocannoniere e trascinatore della Juventus nelle gare che contano. Un suo gol nella sfida di domenica è visto a 1,90.