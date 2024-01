La Juventus continua a valutare Bernardeschi

"Il mercato è chiuso" ma forse non del tutto. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli è stato netto nel ribadire che il mercato in entrata del club bianconero terminerà con il colpo Tiago Djalò, sbarcato oggi nel mondo torinese dal Lille. Eppure c'è un colpo che la società sta continuando a valutare e, sebbene non sia una priorità, diversi fattori potrebbero comunque agevolare l'affare.



Si tratta del ritorno alla Juventus di Federico Bernardeschi. Il fantasista classe 1994 vuole lasciare il TorontoFc e tornare in Italia e si è proposto a più riprese ai bianconeri. È disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di ritrovare una chance alla corte di Massimiliano Allegri. Per Giuntoli e Manna ad oggi non è una priorità, ma i continui acciacchi di Federico Chiesa lasciano aperta più di una possibilità per il grande ritorno.