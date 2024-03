La Juventus dei giovani: il primato della formazione anti-Napoli

La Juventus sfida il Napoli al Maradona nel posticipo della 27esima giornata di Serie A per blindare il secondo posto e lo fa con una formazione titolare che porta con sé una novità: largo ai giovani bianconeri.



UNDICI 'GREEN' - Massimiliano Allegri non rinuncia a giocatore esperti, non a caso nell'undici schierato contro gli azzurri di Francesco Calzona figurano Szczesny, Rugani e Alex Sandro. Sono però gli unici 'anziani' in una squadra che si affida a tanti ragazzi: da Cambiaso e Iling Junior a Vlahovic e Chiesa, una Juve così giovane fa notizia e regala due curiosità.



UNDICI PIU' GIOVANE DI QUESTA SERIE A - Come evidenziato da Opta, la Juventus contro il Napoli ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più bassa in questo campionato: 26 anni e 14 giorni.



OLTRE 26 ANNI DOPO - Non solo, per trovare un undici titolare così giovane bisogna tornare a oltre 26 anni fa: contro il Napoli in Serie A il 9 novembre 1997 (media 25 anni e 339 giorni).





LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-JUVENTUS



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Rugani, Alex Sandro; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa.