La Juventus è diventata come il Como: le verità dentro la provocazione di Fabregas

"Secondo me noi e la Juventus siamo allo stesso livello di progetto, nel senso che entrambi vogliamo prendere giocatori giovani da far crescere e creare qualcosa di importante per il futuro". Uno a zero e palla al centro., tracciandodel club lariano e il progetto bianconero.per manifestare questo tipo di pensiero: una carriera straordinaria da calciatore e un promettentissimo avvio del percorso da allenatore autorizzano il tecnico spagnolo a esporreall'interno del suo mondo, quello del calcio.

Da un punto di osservazione oggettivo. Non la verità assoluta, ma un aspetto di verità. In questo senso,: il Como, da provinciale in ascesa, punta ae a creare qualcosa di buono per il futuro.con il percorso di crescita e le successive cessioni dei vari. Certo,: il Como punta a crescere e stabilizzarsi in Serie A in posizioni sempre più alte della classifica, la Juventus punta a vincere.

dopo il boom Ronaldo, il Covid, l'inchiesta plusvalenze e l'esclusione dall'Europa nella stagione 2023-24. Una serie di situazioni avverse che hanno, per indicare una ripartenza del club su nuove basi e con nuove idee di futuro.. I proprietari del Como sono i, Robert (83 anni) e Michael (84 anni): sonoe secondo Forbes il loro patrimonio – dati aggiornati al 19 agosto 2024 – vale complessivamente di 52 miliardi di dollari, un dato che li porta rispettivamente al 72° e 76° posto della classifica dei più ricchi al mondo., davanti a Rocco Commisso (Fiorentina, 7,9 miliardi di dollari), Dan Friedkin (Roma, 6,2 miliardi di dollari), la famiglia Saputo (Bologna, 4,5 miliardi di dollari), John Elkann (Juventus, 2,6 miliardi di dollari) e Pier Silvio e Marina Berlusconi, (Monza, 2,2 miliardi di dollari ciascuno).

Il risultato lo abbiamo osservato anche nel mercato che si è appena concluso,, davanti a Milan (48,5 milioni), Juventus (25,2 milioni), Parma (16,5 milioni) e Roma (14,3 milioni di euro).