Gabriel Jesus è un nome che stuzzica la fantasia di qualsiasi top club. Non è un caso che Fabio Paratici - ds della- lo conosca a memoria dai tempi del Palmeiras, sempre gradito da quando fu proprio ila prenderlo con un blitz soffiandolo in realtà all'Inter durante quell'estate di sorpassi e controsorpassi. Adesso Gabriel è diventato grande e: il manager del Man City stravede per Gabriel Jesus, è convinto possa diventare uno dei primi tre attaccanti centrali al mondo nel giro dei prossimi anni.- Un problema da considerare, perché se, l'ostacolo principale più del Manchester City in sé è proprio la volontà del suo allenatore. Guardiola ha creduto per primo in Gabriel e fu proprioa firmare per il City; ne segue il percorso di crescita in ogni allenamento, lo vede segnare al Bernabeu un gol pesantissimo in Champions League, crede fermamente nel brasiliano che esulta con quell'Alo mae per la sua mamma.. Un ostacolo in più da tenere in considerazione durante un'estate che sul mercato sarà complicata per tutti. E dove Pep non vorrebbe perdere il suo gioiellino.