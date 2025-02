La Juventus fa gruppo: Thiago Motta paga la cena per tutti, nel ristorante di Bonucci

Avanti insieme. Verso la prossima sfida, diversa dalle altre. A tre giorni dal derby d'Italia contro l'Inter, in programma allo Stadium domenica 16 maggio alle 20.45,E non solo. Al ristorante Lève, di proprietà dell'ex difensore e capitano bianconero Leonardo Bonucci, a due passi dall'ex sede di Corso Galileo Ferraris a Torino, c'erano anche lo staff tecnico (dal fido vice Hugeux ai preparatori dei portieri) e tanti addetti ai lavori che ogni giorni vivono la Continassa e fanno la loro parte, senza finire sotto i riflettori.

invernale, Kolo Muani, il cui impatto con l'avventura italiana è stato semplicemente sensazionale, Costa, Veiga e Kelly. Una serata in compagnia, leggera, tra tante risate, per fare gruppo, per ribadire che solo "tutti insieme" si possono raggiungere gli obiettivi. Il conto? Ci ha pensato l'ex allenatore di Spezia e Bologna. E' stato Motta a invitare tutti, in una delle rare uscite che si è concesso da quando è arrivato a Torino., in una fase della stagione che inizia a essere decisiva, con tante partite da dentro o fuori. La Juventus non ha vissuto fin qui una stagione esaltante, ma è ancora in lotta per tutti gli obiettivi prefissati, il quarto posto in campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Dopo l'Inter mercoledì sarà il turno del Psv, nel ritorno dei playoff, serve la vera Juventus, una Juventus compatta, unita.

I giocatori, scrive La Gazzetta dello Sport, hanno apprezzato il gesto di Motta. L'italo-brasiliano non è solo un comandante severo, sa toccare le giuste corde per alleggerire la tensione. In caso di vittoria contro l'Inter, scherzavano ieri negli ambienti bianconeri,