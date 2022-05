Sembrava solo questione di tempo tra l’Inter e Ivan Perisic, uno dei perni della formazione di Simone Inzaghi, ma il rinnovo del croato, in scadenza il prossimo 30 giugno, è diventato giorno dopo giorno più difficile. Ad approfittare della situazione potrebbe essere la Juventus, vicina allo “sgarbo” nei confronti dei rivali nerazzurri tanto che secondo i betting analyst il futuro del croato è sempre più a tinte bianconere, con un passaggio a Torino che vale 1,90 volte la posta. Non c'è solo la Juventus, però, ad essere interessata all'esterno croato. Dietro ai bianconeri si piazzano il Chelsea, alla ricerca di un’alternativa sull’out di sinistra, in quota a 4, e il Milan, fissato a 16 volte la posta. Più lontano il Tottenham di Antonio Conte, colui che ha fatto diventare Perisic un "quinto" di centrocampo di assoluto livello, proposto a 20, stessa quota del PSG. Ancora più remote le altre big italiane: un trasferimento alla Roma vale 33 volte la posta, mentre sale a 50 un’esperienza al Napoli del suo ex tecnico Luciano Spalletti.