La Juventus insiste per Pereyra, spunta anche Alcaraz: le ultime sul colpo a centrocampo

La Juve ci prova, lui ci prova anche più della Juve. Almeno a convincere l'Udinese a concedergli quest'ultimo giro di valzer possibile in una grande squadra. È questa la situazione di Roberto Maximiliano Pereyra, per tutti “il Tucu”. Che la scorsa estate è rimasto a lungo svincolato proprio in attesa di una nuova avventura che potesse soddisfare le sue ambizioni, attraverso agenti e intermediari aveva lanciato la sua candidatura anche alla stessa Juve salvo poi incassare per vari motivi un rifiuto.



LA SITUAZIONE - Così durante la prima sosta di campionato, a settembre inoltrato, Pereyra è tornato a casa, vale a dire nella sua Udinese. Di cui è tornato un punto fermo, leader fondamentale nella complicata lotta salvezza del club friulano. Che ora per rinunciare a lui, pur avendo di nuovo il contratto in scadenza, ha sparato alto alla Juve considerando il momento delicato in classifica e quello ancor più complicato sul mercato a meno di due giorni dal termine: 4 milioni. Troppi, per un giocatore appunto in scadenza e che compirà 33 anni. La Juve però insiste, mette sul piatto il prestito di uno dei suoi giovani (non solo subito, ma anche in estate) e un'offerta economica comunque inferiore ai 2 milioni di euro. Puntando sulla volontà del giocatore che vorrebbe davvero tornare a Torino quasi otto anni dopo l'addio.



L'ALTERNATIVA - Ma la Juve lavora su più tavoli, non c'è piu tempo da perdere. E al Southampton è stata chiesta la disponibilità al prestito con diritto di riscatto per Carlos Alcaraz, centrocampista offensivo argentino da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli che lo aveva già cercato ai tempi del Napoli. Operazione complicata ma che la Juve sta provando a sbloccare, nonostante il fresco rinnovo del classe 2003 arrivato in Inghilterra appena un anno fa. Con quella carta Matias Soulé da poter giocare almeno in futuro: proprio il Southampton è il club inglese pronto a far sul serio in caso di promozione in Premier, traguardo che sarebbe un po' più complicato da raggiungere privandosi però di Alcaraz senza un degno sostituto per quanto recentemente sia scivolato nelle gerarchie al ruolo di alternativa.