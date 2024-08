KOSTIC

Kostic è fuori dai piani della Juventus, ma sul fronte calciomercato la situazione non si sblocca. Dopo che l'idea Fiorentina è sfumata, sono arrivati rumors di un possibile interesse del Southampton, anche se la pista non sembra scaldarsi. Fino alla mezzanotte di venerdì c’è tempo per trovare una sistemazione. In alternativa occhio all’idea Arabia Saudita e alla Turchia, i cui mercati chiuderanno più tardi (6 ottobre e 13 settembre)