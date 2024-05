La Juventus Next Gen ai playoff di Serie C: Yildiz e Fagioli in campo? Cosa dice il regolamento

Laprosegue il cammino nei, la squadra dicontinua il cammino verso la, che si deciderà nella finale di ritorno in programma il 9 giugno prossimo.La formazione bianconera affronterà nei quarti di finale la Carrarese in un doppio confronto che mette in palio il pass per un posto tra le prime quattro.Brambilla potrebbe contare nelle ultime quattro giornate su alcuni giocatori della Prima Squadra, ‘rinforzi’ che possono rivelarsi fondamentali nel raggiungimento dell’obiettivo promozione.

JUVENTUS NEXT GEN IN SERIE B?



In termini di regolamento, la Juventus Next Gen può essere promossa nel campionato di Serie B.



“La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore".



L’unico paletto imposto alle seconde squadre riguarda infatti la partecipazione alla stessa serie della prima squadra.

"Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della Seconda squadra nella medesima categoria, la Seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore".



Il regolamento consente, inoltre, alla Juventus Next Gen di schierare calciatori della Prima Squadra.



I requisiti da rispettare sono:



- Essere nato dopo dopo il 1° gennaio 2001

- Non aver disputato più di 50 gare totali in Serie A

- Non aver disputato 25 gare da almeno 30' l'una in questa Serie A

I calciatori che possono mettersi a disposizione di Brambilla sono Nicolò Fagioli, Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz, mentre Miretti ha già superato quota 50 in Serie A.

