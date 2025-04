La Juventus non ha fuoriclasse, solo Yildiz-Kandinsky può diventarlo. Altro che le squadre di Trap, Lippi e Conte

Fra un allenatore e l'altro, fra unche torna a parlare, intervistato da Walter Veltroni, e unche si appresta a sfidare la Roma,Sono questi giocatori ora, senza più l'alibi Motta, a dover conquistare il traguardo minimo stagionale del quarto posto, che equivale alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Già, maSul tema, nelle ultime ore si sono espressi due celebri juventini del passato, entrambi anche ex romanisti:. Il polacco, come suo solito, non fa sconti: ". Yildiz ha tecnica superiore, colpi da campione, ma per diventare un leader ci vuole il carisma: lui è giovanissimo, non possono chiedergli tutto". Anche il friulano non è uno che ama far prigionieri e, alla domanda su quale giocatore di questa Juve avrebbe giocato nella sua, risponde così: "In campo, nessuno. In squadra. È un Kandinsky: chi ha questi quadri se li tiene stretti perché il loro valore cresce sempre. Fossi nella Juventus, farei lo stesso".

Delle colpe di Motta, così come di quelle di Max Allegri nella scorsa stagione, abbiamo scritto in abbondanza. Al netto delle responsabilità degli allenatori, però,Quando Motta è arrivato sulla panchina della Juventus, l'estate scorsa, all'inizio di un'avventura poi terminata amaramente dopo soli nove mesi, c'erano grandi aspettative. E una deiera quello, per poi aprire dei cicli vincenti. Ora, al di là del valore di Motta rispetto ai varii - e Thiago ne deve ancora fare di esperienza per poter essere paragonato a questi tecnici -, va detto che

Nella prima Juventus di, stagione 1976-77, ricordiamo; nella prima Juventus di, stagione 1994-95, c'erano, fra gli altri,; la prima Juventus di, annata 2011-12, annoverava; la prima Juventus di(che comunque proseguiva un ciclo vincente già in corso) vedeva fra i suoi protagonisti