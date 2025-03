La Juventus non si sente in emergenza: riposo per la squadra e riunioni rimandate. La gestione del ko

Nessun cambio di piani, nessuna risposta emergenziale. Semplicemente, lafa spallucce alle spalle al muro: prova a guardare oltre, a evitare di ingigantire una cosa che però gigante resta. Juve-Atalanta segna il quinto ko più largo della storia dei bianconeri, per tornare a una roba così serve tornare a quasi 60 anni fa.Altrimenti tocca prendere scelte oggi definite "dolorose", ancora.

Salvo ripensamenti dell'ultim'ora, da parte della società non ci sarà un intervento chiaro o diretto. Non vuol dire però che il ko sia stato digerito in maniera facile, che la notte sia trascorsa tutto sommato serenamente. No, questo è il momento più duro e alla Continassa c'è esattamente questo pensiero a contaminare l'aria.L'unico modo per gettare acqua sul fuoco, che divampava dentro e fuori lo Stadium.

Anche in quest'ottica va letta la decisione diDopo l'ultima batosta, la Juve si era ritrovata per il classico lavoro di scarico, ma soprattutto per fare immediatamente il punto e provare a ricompattare immediatamente l'ambiente, a ricucire subito le ferite di una squadra che sembrava enormemente scossa da quanto accaduto. Era stato deciso dall'allenatore, ma dentro c'era pure la società. E Giuntoli in primis, che con Thiago aveva parlato al termine della partita con l'Empoli e si era ritrovato col tecnico subito l'indomani, alla presenza di Ferrero e Scanavino. Di tutto questo, ecco, al momento nessuna traccia.

Da domani ripartiranno gli allenamenti, come sempre al mattino e come sempre preceduti dalle parole di Motta. L'invito sarà probabilmente lo stesso degli ultimi stati di crisi: dare il massimo, dimenticare, prendere quest'esperienza e trasformare la rabbia in benzina. Quante volte l'abbiamo già sentito? E quante volte ancora lo sentiremo?Dall'inizio alla fine. Anzi: fino alla fine, che poi si vedrà.